關於社群帳本

Q1. 什麼是社群帳本？為何社群帳本需要連結子帳戶？ (1) 「社群帳本」是一項創新帳務管理服務，可用於聚會、活動或經營社團等各種情境，具備邀請好友共享帳本、要錢、給錢 、銷帳等功能。 (2) 「子帳戶」是在您本來的Bankee數位存款帳戶(以下亦稱「主帳戶」)下面，加開其他附帶的帳戶，以方便分類資金。 (3) 為了連結實際帳務往來資訊，您所建立的社群帳本必須連結子帳戶。

Q2. 我要如何建立社群帳本？社群帳本可以連結幾個子帳戶？ (1) 請透過Bankee App【往社群】→【帳本】，點擊〈建立帳本〉，填寫完帳本資訊，點擊〈下一步〉後，即完成開立帳本囉! (2) 一個社群帳本只能連結一個子帳戶。

Q3. 我可以僅申請子帳戶嗎？ Bankee子帳戶非獨立帳戶。您必須先開立主帳戶，並在建立帳本流程中申請加開子帳戶。

Q4. 子帳戶是否能跨行提款/跨行轉帳？ (1) 每個子帳戶都可跨行轉帳。 (2) 子帳戶目前不提供申請金融卡，故無法進行提款。

Q5. 社群帳本可以設定約定帳號轉帳嗎？ 不能設立約定帳號呦! 目前社群帳本只提供非約定轉帳交易。

Q7. 社群帳本終止後，原來連結的子帳戶，可以再連結一個社群帳本嗎？ 主揪終止社群帳本後，連結的子帳戶並未因此銷戶，可以再連結新社群帳本。

自己建立的帳本

Q1. 我能邀請幾位好友進到我的社群帳本? 目前社群帳本可以邀請的好友數量沒有上限。

Q2. 我想邀請朋友，但我要怎樣管理帳本內好友名單？ 邀請好友加入社群帳本，將會把您的帳本餘額與帳本交易資訊分享給好友，交易資料亦包括您所編輯存入之交易說明資料。為避免誤邀無關的好友，好友進入社群帳本皆須經由主揪審核，於主揪同意及合於法規情況下讓好友加入，主揪也可以讓好友退出。

Q3. 邀請連結是否可以直接公開在FB/IG等社群平台嗎？ 邀請好友的連結與邀請內容可透過許多方式(Messenger、Line、簡訊……)分享呦，當然也可以選擇FB或IG等社群平台進行分享!

Q4. 邀請好友加入社群帳本的連結會失效嗎? 不論產生幾組邀請連結，每組邀請連結期限都是３天，請記得提醒好友盡快加入社群帳本，建議可以每次都用新連結邀請好友。

Q5. 我建立了社群帳本，把錢存進帳本連結的子帳戶後，可以隨時把錢領回來嗎？ 必須將款項轉帳至「主帳戶」始可提領，轉帳回「主帳戶」時無手續費。

Q6. 建立的社群帳本不小心終止了，可以回復嗎? 已終止的社群帳本是不能做回復的呦，請記得謹慎思考後再終止社群帳本。

加入別人的帳本

Q1. 如果我有代墊款項，我可以跟主揪要錢嗎？ 可以，只要主揪建立的是「與成員分享明細」帳本。您即可透過Bankee App【往社群】→【帳本】，點擊〈要錢〉，發送要錢通知!

Q2. 我沒有Bankee數位存款帳戶，如何轉帳到社群帳本連結的子帳戶? 只要請主揪提供該帳本連結的子帳戶帳號，即可透過他行帳戶轉帳到子帳戶。

Q3. 為何社群帳本內的好友，都是設定暱稱？ 為保障個人隱私，目前社群帳本成員間只以暱稱顯示。建議還是以好友可辨認的暱稱命名呦!