關於社群帳本
Q1. 什麼是社群帳本？為何社群帳本需要連結子帳戶？
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|「社群帳本」是一項創新帳務管理服務，可用於聚會、活動或經營社團等各種情境，具備邀請好友共享帳本、要錢、給錢 、銷帳等功能。
|(2)
|「子帳戶」是在您本來的Bankee數位存款帳戶(以下亦稱「主帳戶」)下面，加開其他附帶的帳戶，以方便分類資金。
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|為了連結實際帳務往來資訊，您所建立的社群帳本必須連結子帳戶。
Q2. 我要如何建立社群帳本？社群帳本可以連結幾個子帳戶？
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|請透過Bankee App【往社群】→【帳本】，點擊〈建立帳本〉，填寫完帳本資訊，點擊〈下一步〉後，即完成開立帳本囉!
|(2)
|一個社群帳本只能連結一個子帳戶。
Bankee子帳戶非獨立帳戶。您必須先開立主帳戶，並在建立帳本流程中申請加開子帳戶。
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|每個子帳戶都可跨行轉帳。
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|子帳戶目前不提供申請金融卡，故無法進行提款。
不能設立約定帳號呦! 目前社群帳本只提供非約定轉帳交易。
Q7. 社群帳本終止後，原來連結的子帳戶，可以再連結一個社群帳本嗎？
主揪終止社群帳本後，連結的子帳戶並未因此銷戶，可以再連結新社群帳本。
自己建立的帳本
Q2. 我想邀請朋友，但我要怎樣管理帳本內好友名單？
邀請好友加入社群帳本，將會把您的帳本餘額與帳本交易資訊分享給好友，交易資料亦包括您所編輯存入之交易說明資料。為避免誤邀無關的好友，好友進入社群帳本皆須經由主揪審核，於主揪同意及合於法規情況下讓好友加入，主揪也可以讓好友退出。
Q3. 邀請連結是否可以直接公開在FB/IG等社群平台嗎？
邀請好友的連結與邀請內容可透過許多方式(Messenger、Line、簡訊……)分享呦，當然也可以選擇FB或IG等社群平台進行分享!
不論產生幾組邀請連結，每組邀請連結期限都是３天，請記得提醒好友盡快加入社群帳本，建議可以每次都用新連結邀請好友。
Q5. 我建立了社群帳本，把錢存進帳本連結的子帳戶後，可以隨時把錢領回來嗎？
必須將款項轉帳至「主帳戶」始可提領，轉帳回「主帳戶」時無手續費。
已終止的社群帳本是不能做回復的呦，請記得謹慎思考後再終止社群帳本。
加入別人的帳本
可以，只要主揪建立的是「與成員分享明細」帳本。您即可透過Bankee App【往社群】→【帳本】，點擊〈要錢〉，發送要錢通知!
Q2. 我沒有Bankee數位存款帳戶，如何轉帳到社群帳本連結的子帳戶?
只要請主揪提供該帳本連結的子帳戶帳號，即可透過他行帳戶轉帳到子帳戶。
為保障個人隱私，目前社群帳本成員間只以暱稱顯示。建議還是以好友可辨認的暱稱命名呦!
Q4. 我加入社群帳本後可以主動退出帳本嗎? 可以要求其他帳本成員退出嗎?
目前不開放被揪自行退出社群帳本，被揪亦無讓其他帳本成員退出的權限。